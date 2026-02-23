Domenico Tedesco: Bu gece yazık oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SORUN YAŞADIK"

"İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık.

"ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

Önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden Tedesco, şu sözleri sarf etti:

İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun.

"YAZIK OLDU"

Ligde yollarının uzun olduğunu söyleyen Tedesco, şunları dedi:

Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu.

EKSİKLER

Eksikler hakkında konuşan Tedesco, şöyle konuştu:

Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız.