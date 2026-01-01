Aydın Erkoç, Devlet Bahçeli'nin yaş gününü kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Aralık'ta yeni yaşına girdi.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından Devlet Bahçeli'ye, yeni yaşı için iyi dilekler yağdı.

78. YAŞINI KUTLADI

Siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim de Bahçeli'nin 78. yaşını kutladı.

Bahçeli'nin doğum gününü kutlayan isimler arasında Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç ve Bosna Hersek eski cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in efsane komutanlarından biri olan Harun Hodziç de vardı.

"YENİ YILINI VE YENİ YAŞINI TEBRİK EDİYORUM"

Bahçeli'ye güzel dileklerde bulunduğu bir videolu mesaj gönderen Aydın Erkoç, "Sayın bilge liderimiz Devlet Bahçeli" diyerek sözlerine başladı.

"Türk Dünyası İş Konseyi, Türkiye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak, doğum gününüzü kutluyoruz. Allah size sağlıklı, mutlu uzun ömür nasip etsin" sözleriyle Bahçeli'ye seslenen Erkoç mesajında ayrıca şu sözleri kullandı:

Türk Dünyası İş Konseyi olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik eder ve bu vesileyle; bir ülkücünün yüreğindeki vatan sevgisinin, keşfedilmiş ve keşfedilecek olan tüm silahlardan çok daha güçlü ve çok daha üstün olduğunu söyleyen Seyit Ahmet Arvasi'nin ölüm yıldönümünü saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun.

BOSNA HERSEK'TEN İYİ DİLEKLER GÖNDERDİ

Harun Hodziç ise Bahçeli'ye videolu Türkçe bir kutlama mesajı göndererek, "Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutluyoruz, Bosna Hersek'ten..." ifadelerini kullandı.