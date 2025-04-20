Aydın'da sualtı scooterıyla Yunanistan'a kaçmaya çalıştı

İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Dilek Yarımadası Milli Parkı İçmeler Koyu'nda devriye görevi yapan Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, denizde şüpheli bir hareketlilik fark etti.
Yapılan kontrolde, bir kişinin sualtı scooter’ı kullanarak yasa dışı şekilde Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalıştığı belirlendi.
JANDARMA YAKALADI, GÖKSEM’E TESLİM EDİLDİ
Yasa dışı geçiş girişiminde bulunan erkek düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GÖKSEM) birimine teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadele çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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