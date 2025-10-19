Aydın'da sulak alanlar tehlikede: Ekosistem çöküyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Söke ilçesinin kırsal Argavlı Mahallesi’nde, Büyük Menderes Nehri'nin aktığı eski yataklardan oluşan sulak alanları dökülen moloz, hafriyat ve çöpler tehdit ediyor.

Yıl boyunca kurbağa, su kaplumbağaları, su yılanları ve birçok diğer sucul canlının beslenme ve üremelerini gerçekleştirdiği sulak alanları kirleten atıkların, yağan yağmurlarla birlikte yer altı sularına karışma ihtimali de bulunuyor.

Bölgede tarım ve hayvancılık yapanlar için de sorun oluşturan kirlilik, Aydın’daki çevrecileri de endişelendiriyor.

'BURADA EKOSİSTEM ÇÖKÜYOR'

Argavlı’nın sulak alanlarının atıklarla büyük bir hızla doldurulduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burada her türlü atığı görmek mümkün. Bunlar sadece inşaat molozları değil, farklı işletmelere ait. İnsana, hayvana ve bitkiye zarar veren atıklar. Bazı atıkların ne olduğu bile belli değil. Bunlar yağmurlarla birlikte yer altı sularına da karışacak. Bölgede geleneksel bir şekilde hayvancılık yapanlar da sıkıntılı durumda. Hayvanlarını otlatacak yer kalmadığını söylüyorlar. Burada ekosistem çöküyor. Durumun hemen kontrol altına alınması gerekiyor." diye konuştu.