Aydın'da termometreler 39 dereceyi gösterdi: Vatandaşlar gölgeye sığındı

İHA

Sıcak havalar etkisini gösteriyor...

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken Aydın’da da sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

SICAKLIK 39 DERECEYE YÜKSELDİ

Haziran ayı sıcaklık ortalaması 26,2 derece olan Aydın’da, termometreler 39 dereceyi gösterdi.

SIĞINACAK GÖLGE ARADILAR

Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre gün içerisinde 39 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı.

Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

SICAKLIKLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının, önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece düşeceği tahmin ediliyor.

UZMANLAR UYARDI

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.