Aylin Nazlıaka'dan Diyanet'e "kreş" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Diyanet'in açıklamalarına ve faaliyetlerine tepki göstermeye devam ediyor.

Daha önce Diyanet tarafından yayınlanan hutbeye tepki gösteren Nazlıaka, şimdi ise kreş açılmasına tepki verdi.

Manisa Yunusemre İlçe Müftülüğü öncülüğünde Barbaros Mahallesi’ndeki İmam-ı Azam Camii bünyesinde, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik tam gün eğitim programı ile yeni bir dönem başladı.

Eğitsel ve dini değerlerin bir arada verildiği kursa tepki veren Nazlıaka, "Cumhuriyet’in en temel kazanımı olan laik, çağdaş ve bilimsel eğitim sistemi tasfiye edilmeye çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet’in aparatı değildir" dedi.

"BİLİMSEL VE ÇAĞDAŞ DEĞİL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa’ya aykırı şekilde hareket edildiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın gelişiminde en kritik dönemdir. Çocukların bu dönemini bilimsel ve çağdaş bir anlayışla desteklenmek yerine, Diyanet eliyle dini eğitimle şekillendirilmektedir.



Çocuklarımız ideolojik kalıplara hapsedilmek istenmektedir. Devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek bile verilmezken, bu dini kreşlerde üç öğün ücretsiz yemek imkânı sağlanması iktidarın önceliğinin göstergesidir.



Bu, açıkça ayrımcılıktır ve Cumhuriyet’in eşit yurttaşlık ilkesine aykırıdır.

KUR'AN KURSU AÇILMASINDAN RAHATSIZ OLDU

2022-2024 arasında Diyanet’in 4-6 yaş Kur'an kurslarının sayısındaki artış 620’dir.

"DEVLETİN DİNİ OLMAZ"

Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı laikliktir; devletin dini olmaz. Laiklik, sadece devletin inançlar karşısında tarafsızlığı değildir. Aynı zamanda her çocuğun eşit, çağdaş ve bilimsel eğitim hakkının güvencesidir. İktidar, laikliği hedef alarak aslında sadece eğitim sistemini değil, Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almaktadır.



Bugün Diyanet eliyle açılan dini kreşler, yarın eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda cemaat ve tarikatların devlet kurumlarının yerine geçmesi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyarıyoruz; çocukların hayallerini, düşünce özgürlüğünü ve yaratıcılığını köreltecek hiçbir projeye izin vermeyeceğiz.



Bu ülkenin evlatları ne iktidarın ideolojik mühendislik projesinin malzemesi ne de siyasi hesapların kurbanı olabilir. Çocuklarımızın geleceği, aydınlık ve özgür Türkiye’nin geleceğidir. Cumhuriyet devrimlerinin ışığında, çağdaş, eşitlikçi ve laik eğitim mücadelemiz sürecektir.

AİLELER KREŞE GÜVENLE ÇOCUKLARINI BIRAKIYOR

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi eğitim modeline uygun olarak açılan kurs, hem akademik hem de manevi gelişimi destekleyen içerikleriyle dikkat çekiyor.

Sabah 08.00’den akşam 17.30’a kadar süren program, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği kreş modeli yapısıyla tam gün hizmet sunuyor.

Kurs kapsamında çocuklara oyun ve eğitici etkinliklerin yanı sıra temel dini bilgiler, dua eğitimi ve ahlaki gelişimi destekleyici içerikler de sunuluyor.

Ayrıca çocuklara gün içerisinde 3 öğün yemek veriliyor. Sınıf içi etkinliklerin yanı sıra, çocukların psiko-sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyen kodlama gibi çağdaş eğitim araçları da programa dahil ediliyor.