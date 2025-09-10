AYM, CHP'nin kurultay başvurusunu reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay davaları sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı.

Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı süreçte şimdi gözler Ankara'da...

MAHKEME 15 EYLÜL'DE KARARINI VERECEK

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in başta olduğu değişimcilerin girişimi sonrası CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erip; Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

Ancak kurultay sonrası delegelere para dağıtıldığına yönelik iddialar gündemden düşmedi.

Bunun üzerine eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda mahkeme, 15 Eylül'de kararı verecek.

İDDİANAME ANKARA 26'NCI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti.

Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz’da yeniden 'görevsizlik' kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

DOSYA AYM'YE GELDİ

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği ‘görevsizlik’ kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddesinde yer alan, 'Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir' hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38 ve 141’inci maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın AYM'ye gönderilmesine karar verdi.

AYM TALEBİ REDDETTİ

AYM, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı iptal başvurusuna yönelik kararını açıkladı. AYM, CMK'nın ilgili hükmünün iptali talepli başvuruyu 'davada uygulanacak kural olmadığı' gerekçesiyle reddetti.

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı CHP'nin kurultay davası, Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım günü saat 09.00’da görülecek.