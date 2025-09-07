Mehmet Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu partinin gidişatından memnun değil

MEHMET SEVİGEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CHP'nin şaibeli kurultay davasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan CHP'de gözler, 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi kabul etmesi beklenirken, yeni süreçte ihraç listelerinin bile hazırlandığı öne sürüldü.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Ensonhaber’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlarken sürece ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu.

"PARTİYİ KURTARMA ZAMANI"

Yakın zamanda CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Sevigen, "Şimdi partiyi kurtarma zamanı." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisini dinlediğini ve aynı zamanda son derece kaygılı ve üzüntülü olduğunu belirten Sevingen, şunları kaydetti:

Kemal Bey dinledi. O da çok kaygılı, çok da üzüntülü.



'Partinin gidişatından memnun değilim' dedi.

"PARTİYİ KURTARACAKSAK YANINIZDAYIM"

Ama ben şunu söyledim. Dedim ki eğer biz partiyi gerçekten eski haline döndüreceksek ben sonuna kadar sizin yanınızdayım kardeşim.



Yani bir görev arındıracaksak partiyi tabii arındıracaksak partiyi şaibelerden kurtaracaksak ben sizin yanınıza seve seve görev alırım dedim.

"ANINDA TEMİZLEYECEĞİZ"