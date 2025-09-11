Abone ol: Google News

AYM, Murat Çalık'ın tahliye edilmesi talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için yapılan tahliye talebini reddetti. Çalık, tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 09:26
CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları, sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Anayasa Mahkemesi (AYM), görevden uzaklaştırılan Çalık hakkında yapılan tahliye talebini reddetti.

TEDBİR KARARI VERİLDİ

Kararda, Çalık'ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik ise tedbir kararı verildi.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve ardından anjiyo olan Çalık, tutuklu yargılanmaya devam edecek.

SAĞLIK TAKİBİ SÜREKLİ OLACAK

AYM, kararında Çalık’ın sağlık durumunun yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. Tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğu kontrol edilecek.

Sağlık durumu gerektirdiğinde tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılma dahil tüm tedbirler alınacak.

Tedbir kararının uygulanması için İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verildi. Bu kurumlara kararın gereğini yerine getirme sorumluluğu verildi.

"GEÇMİŞ HASTALIKLAR İÇİN ÖNLEM ŞART"

Mahkeme kararının gerekçesinde, Çalık’ın geçmişteki hastalıkları değerlendirildi. Başvurucunun yaşadığı hastalıkların sağlık açısından büyük tehlike arz ettiği belirtildi.

Bu hastalıkların nüksetmesi durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceği vurgulandı.

