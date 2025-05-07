AYM'den sokak hayvanları kanunu yasasının iptaline ret

Haber Merkezi

Türkiye, yıllardır devam eden sokak köpeği sorunundan kurtuluyor.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeleri içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Kanun; sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması ile belediyelere bir kısım sorumluluklar getirdi.

CHP KARŞI ÇIKTI

Yürürlüğe giren, sokakları daha güvenli hale getirecek, köpeklerin toplatılıp kısırlaştırılarak sahiplendirilmesini; rehabilite olmayan tehlikeli köpeklerin ise uyutulmasını öngören yasaya, CHP karşı çıktı.

CHP, AYM'YE BAŞVURDU

Bu kapsamda CHP, hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırılık bulunduğu iddiasıyla 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurdu.

Kanunun 17 maddesinin 16'sının iptali istendi.

AYM GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP'nin başvurusu sonrası sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını amaçlayan yasal düzenleme, AYM gündemine taşındı.

BUGÜN GÖRÜŞÜLDÜ

Yüksek Mahkeme, iptal başvurusunu bugün görüştü.

DÜZENLEMEYE ONAY

AYM, CHP'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun iptal talebini reddetti.

16 maddenin iptal istemi de reddedildi.