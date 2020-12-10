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    AYM'nin 'çoklu baro' kararı gerekçesi Resmi Gazete'de

    Anayasa Mahkemesi, aynı ilde birden fazla baro kurulmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 11:01
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    AYM'nin 'çoklu baro' kararı gerekçesi Resmi Gazete'de

    Anayasa Mahkemesi'nin 'çoklu baro' kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

    “Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

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