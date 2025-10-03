Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

Menajer Ayşe Barım, 247 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla Ayşe Barım’ın tahliyesine karar vermişti.

Duruşma ise 11 Şubat 2026’ya ertelendi.

YENİDEN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi.

Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İtirazı kabul eden mahkeme, Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

EVİNDE BAYILDI

Hakkında tahliye kararı çıkan ve ev hapsine alınan Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.