Ayşe Barım'ı cezaevinde kimse karşılamadı: Gazeteciler benzinliğe bıraktı

Menajer Ayşe Barım gündemdeki yerini koruyor...

Dizi ve film sektörünün tanınmış menajerlerinden Ayşe Barım, dün hakim karşısına çıktı.

TAHLİYE EDİLDİ

Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında 248 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden (Marmara Cezaevi) tahliye edildi.

KİMSE KARŞILAMADI

Ancak tahliye süreci, cezaevi yönetiminin avukatlarını ve yakınlarını bilgilendirmemesi nedeniyle beklenmedik bir şekilde trajikomik bir hal aldı.

MAGAZİN MUHABİRLERİ YARDIMA KOŞTU

Adli kontrol şartıyla tahliye edilen Barım, cezaevi kapısında tek başına bırakıldı.

MUHABİRLER BENZİNLİĞE BIRAKTI

Yakınları henüz ulaşmamışken orada bulunan magazin muhabirleri, devreye girerek ünlü menajeri en yakın akaryakıt istasyonuna götürdü.

Kısa süre sonra ailesi tarafından alınan Barım’ın bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

GEZİ DAVASINDAN 30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

ID İletişim’in sahibi olarak bilinen Ayşe Barım, ocak ayında gözaltına alınmış, 'Gezi Parkı Direnişi’nin planlayıcısı' olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Savcılık, Barım hakkında 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Bugünkü duruşmada tanık olarak dinlenen Hümeyra Adak, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi oyuncular, Barım’ın "apolitik bir kişiliğe sahip olduğunu" ve Gezi olaylarıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

"CEZAEVİNDE 30 KİLO VERDİM"

Savunmasında gözyaşlarına boğulan Barım, cezaevinde sağlık sorunlarının ağırlaştığını ifade ederek, “30 kilo verdim, ani kas yıkımı yaşıyorum. Nekahat dönemini burada geçiremem. Yaşam hakkımdan yoksun bırakılıyorum.” sözleriyle tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sağlık raporlarını ve tanık ifadelerini dikkate alarak yurt dışı yasağı ve ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi.