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TBMM'de gündem yoğun...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DOĞUM HIZINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı gündem dışı konuşmada, Türkiye’nin doğurganlık hızındaki tehlikeli düşüşe dikkat çekti.

Ayşe Keşir, bu alanda Türkiye'nin ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düştüğünü anlattı.

"GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ BİR EŞİKTEYİZ"

Doğurganlık hızında 2,1 ile 1,9'un kritik eşikler olduğunu, Türkiye'deki oranın 1,51 olduğunu bildiren Keşir, "Eğer doğurganlık hızı 1,9'a gerilemişse artık geri döndürülemez bir eşikteyiz demektir." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE ÖRNEĞİ VERDİ

İngiltere'nin 3 çocuktan 1,5 çocuğa düşme süresi 112 yıl alırken aynı düşüşün Türkiye'de 32 yılda gerçekleştiği bilgisini paylaşan Keşir, 40 yaş üstü kadınlara yönelik "Kaç çocuk sahibisiniz? İmkanınız olsa kaç çocuk sahibi olmak isterdiniz?" sorularına ankete katılanların yüzde 60'ının "istedikleri çocuktan daha azına sahip oldukları" yanıtını verdiklerini söyledi.

Keşir, bu konunun sadece çalışma ve istihdam ile ilgili olmadığını, teşviklerin tüm aileyi ve kadınları kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

DOĞUM DÜŞÜŞÜNDE TÜRKİYE İLE İNGİLİTERE KIYASI

Ayşe Keşir, açıklamalarında şunları söyledi:

Konuyu çalışanlar bilir doğurganlık hızında iki kritik eşik var. Birincisi; doğurganlık hızı 2,1 eşiğine düştüğü zaman nüfus durağanlaşıyor hatta yaşlanıyor demek. Bir başka kritik eşik de 1,9. Eğer doğurganlık hızı 1,9'a düştüyse artık geri döndürülemez bir eşikteyiz demektir. Bu rakamları neden veriyorum çünkü Türkiye'nin doğurganlık hızı 2023 itibarıyla 1,51 oldu. Bununla beraber bir rakam daha vereceğim. İngiltere'nin bazıları için çok önemli olduğunu biliyorum o yüzden İngiltere'den örnek vereceğim. İngiltere'nin üç çocuktan bir çocuğa düşmesi 112 yılı almış ama Türkiye'nin üç çocuktan 1,5 çocuğa düşüşü ne yazık ki 32 yılda gerçekleşti. Bu da son derece önemli bir veri.

"KADINLARIN YÜZDE 60'I DAHA FAZLA ÇOCUK DOĞURMAK İSTİYOR"

Türkiye'de kadınların istedikleri çocuk sayısından daha düşük doğum sayısına sahip olduğunu belirten Keşir, "Bir başka konu da 40 yaş üstü kadınlara soruluyor; kaç çocuk sahibisiniz, imkanınız olsa kaç çocuk sahibi olmak isterdiniz diye. Kadınların yüzde 60'ı istedikleri çocuktan daha az çocuğa sahip olduklarını söylüyorlar. Yani imkanları olsa kadınların yüzde 60'ı sahip oldukları çocuktan daha fazla çocuk doğurmak istiyor. Bu da bizim politikalarımızın temelini oluşturuyor." dedi.