Daha önce Türkiye'den aldığı 7 adet mayın temizleme aracı MEMATT ile Karabağ'da çalışmalarını sürdüren Azerbaycan'a 13 MEMATT daha teslim edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinin başarısı sınırları aştı.

Başta İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ses getiren Türk savunma sanayii sadece bundan ibaret değil.

Türkiye'nin ürettiği bir diğer başarılı ürün Mayın Temizleme Aracı (MEMATT).

Sahada başarılı sonuçlar veren MEMATT kardeş ülke Azerbaycan tarafından da kullanılıyor.

13 araç daha teslim edildi

İHA'nın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT, yerli ve milli imkanlarla üretilen MEMATT’lardan Azerbaycan’a 13 adet daha teslim etti.

Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye çıktı



Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile ASFAT’ın arasındaki anlaşma sonucu yapılan teslimat ile birlikte bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulamış oldu.

Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaştı VİDEO



5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor



Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT’lar 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip.





3 farklı ülkeye satıldı

MEMATT’lardan 2021 yılı içerisinde 6 adet Azerbaycan’a, 2 adet Togo’ya ve 2 adet Burkina Faso’ya olmak üzere toplamda 3 farklı ülkeye ihracatı gerçekleştirilmişti.





Karabağ'da mayın temizliyorlar

Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.



