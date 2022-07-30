Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
428.379
0.75%
BTXN Coin
10.13
-3.79%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaştı

    Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaştı

    Daha önce Türkiye'den aldığı 7 adet mayın temizleme aracı MEMATT ile Karabağ'da çalışmalarını sürdüren Azerbaycan'a 13 MEMATT daha teslim edildi.
    • 30.07.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinin başarısı sınırları aştı.

    Başta İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ses getiren Türk savunma sanayii sadece bundan ibaret değil.

    Türkiye'nin ürettiği bir diğer başarılı ürün Mayın Temizleme Aracı (MEMATT).

    Sahada başarılı sonuçlar veren MEMATT kardeş ülke Azerbaycan tarafından da kullanılıyor.

    13 araç daha teslim edildi

    İHA'nın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT, yerli ve milli imkanlarla üretilen MEMATT’lardan Azerbaycan’a 13 adet daha teslim etti.

    Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye çıktı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile ASFAT’ın arasındaki anlaşma sonucu yapılan teslimat ile birlikte bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulamış oldu.

    Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaştı VİDEO

    5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor

    Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT’lar 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip.

    Azerbaycan a ihraç edilen MEMATT sayısı 20 ye ulaştı #1

    3 farklı ülkeye satıldı

    MEMATT’lardan 2021 yılı içerisinde 6 adet Azerbaycan’a, 2 adet Togo’ya ve 2 adet Burkina Faso’ya olmak üzere toplamda 3 farklı ülkeye ihracatı gerçekleştirilmişti.

    Azerbaycan a ihraç edilen MEMATT sayısı 20 ye ulaştı #2

    Karabağ'da mayın temizliyorlar

    Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

    Azerbaycan a ihraç edilen MEMATT sayısı 20 ye ulaştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi
    Transfer dosyası

    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi

    Çanakkale'de çocukların attığı torpil, anız yangını çıkardı
    3. Sayfa

    Çanakkale'de çocukların attığı torpil, anız yangını çıkardı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir