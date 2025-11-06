Aziz İhsan Aktaş'tan Özgür Özel'e: Konumum belli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi seçmenine verdiği bir bilgi daha boşa çıktı.

Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş iddianamesi açıklandıktan sonra bazı açıklamalar yaptı.

Bu açıklamalardan birisinde de Özel, Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığını söyledi.

Ancak Aziz İhsan Aktaş, akşam bir televizyon kanalında ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP VERDİ

TYT Türk ekranlarına çıkan Aziz İhsan Aktaş, yurt dışına kaçmadığını ve konumunun belli olduğunu söyledi.

Aktaş'ın ifadelerinde en dikkati çeken ise Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un rehberinde telefon numarasının olduğunu söylemesi oldu.

Aktaş şöyle devam etti;

"SİZE CANLI KONUM ATABİLİRiM"

"Benim numaram Özgür Karabat'ta ve Burhanettin Bulut'ta var, isterseniz 24 saat, her gün sizlere canlı konum atabilirim. Bu canlı konumla beni 24 saat izleyebilirsiniz.

"BAKALIM MAHKEME GÜNÜ KİM KAÇACAK"

Mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyorum, bakalım mahkeme günü geldiğinde ben mi yurt dışına kaçacağım yoksa iddianamede adı geçen dokunulmazlık zırhına bürünen milletvekilleriniz mi kaçacak."