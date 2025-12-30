Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü havalimanında gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni gözaltılar yapılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken , yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamınsa hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

'KISA SÜREDE DÖNECEĞİM' DEMİŞTİ

Hakkında gözaltı kararı verilen Subaşı, yaptığı ilk açıklamada "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum.

Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." demişti.

KURAN-I KERİM PAYLAŞMIŞTI

Ünlü fenomen, bu paylaşımın ardından ise iki defa Kur'an-ı Kerim paylaşarak dikkat çekti.

Reklam paylaşımlarına ve Kur'an'ı Kerim paylaşımları tepki alan Subaşı, sosyal medya paylaşımında, "Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.