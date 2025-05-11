Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Maddi destek bulamıyoruz

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Türkiye'nin gururu bilim insanı...

Nobel ödüllü Türk bilim insanı ve akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere yol göstermeye devam ediyor.

Katıldığı her programda üretimin altını çizen Sancar, milli değerlere sahip çıkılmasının önemine de değiniyor.

DERT YANDI

Nobel ödüllü Aziz Sancar, Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtladı.

Beyin kanserlerine dönüş çalışmalarından bahseden Sancar, maddiyatsızlıktan dert yandı.

"2 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR"

Aziz Sancar, üç yıldır üzerinde çalıştıkları beyin kanserlerine dönük ilaçla ilgili fareler üzerinde yaptıkları testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı.

İnsanlardaki yan etkilere henüz başlayamadıklarını vurgulayan Sancar, 2 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirterek "Bizi maddi olarak destekleyecek kurum bulamıyoruz." dedi.

"KEŞFİMİZ OLAN BİLEŞEN KANSER HÜCRESİNİ ÖLDÜRÜYOR"

Beyin kanserlerine dönüş çalışmalarından bahseden Sancar, şu bilgilendirmelerde bulundu:

Beyin tümörleri, ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer alıyor. Kan-beyin bariyerini geçemeyen mevcut kanser ilaçları bu kanser türüne etki etmede yetersiz kalıyor. Keşfimizde ortaya koyduğumuz bileşen, beyne giriyor ve kanser hücresini öldürüyor. Biz üç yıl önce bunun haberini vermiştik, üç yıl sonra makaleyi yayınladık. Bu işler yavaş gidiyor. EdU, hızlı bölünen kanserli beyin hücrelerini öldürebilirken, bölünmeyen sağlıklı beyin hücrelerini koruyabilir. Beyin kanserinde EdU, hayvanlarda çalışıyor. Onun devamını yapıyoruz. Devamı şimdilik oldukça olumlu gözüküyor. Ama yeni çalışma üç yılımızı alır mı almaz mı bilmiyorum.

Kendilerini bu çalışmaları için maddi olarak destekleyecek kurum bulmakta zorlandıklarını söyleyen Sancar, "O kadar çok çalışmalar, yayınlar, buluşlar var ki bu konuda. İddiası olanlar çok fazla. O bakımdan ilaç firmaları da hangilerini destekleyeceklerini ya kime inanacaklarını bilmiyorlar." dedi.

"ŞU AN GÖNÜLLÜ İNSANLARDA DENEME YAPMAMIZ LAZIM"

Sancar, "Bizi destekleyecek birilerini bulmalıyız. Şu an gönüllü insanlarda deneme yapmamız lazım. Çünkü olumlu ve güvenli sonuçlar alıyoruz. Ölüme terk edilmiş çok insan var. Bu hastalara tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 14-16 ay. Onun için ne kadar hızlı bir şeyler yapabilirsek iyidir." diye konuştu.

Sancar, "Kanserin çözümünü bulmak zor. Ama farelerde hayat süresini iki misli uzatıyoruz. O bakımdan umut verici bir şey. Fakat kalkıp bunu beyin kanserlerini tedavi edeceğiz demek yanlış." diye ekledi.

"TRUMP BÜTÇEDE CİDDİ KESİNTİYE GİDİYOR, NE OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Başkanı’nın kendisine, "2 milyon dolar harcayıp önce insanlarda yan etkilerini araştıracaksın. O yan etkilerinin dokümanını yapacaksın. Ciddi yan etkilerin olmadığı ispatlandıktan sonra insan deneyleri başlayacak” dediğini aktaran Sancar, “Özellikle ABD Başkanı Donald Trump, bilimsel araştırmalara dönük bütçede ciddi kesintiye gidiyor. Ne olacağımız belli değil. O bakımdan ciddi bir belirsizlik var." dedi.

"DIŞARIYA GELİN BİLİM YAPIN, ÖĞRENİN AMA TÜRKİYE'YE DÖNÜN"

Öte yandan Sancar, Türkiye’deki gençlere şöyle seslendi: