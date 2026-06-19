2006'dan beri "bizden biri": Survivor Nobre'nin Türk vatandaşı olma hikayesi

Mert Nobre, Survivor 2026 finaline adını yazdırmayı başardı.

Sezon boyunca etkili bir performans sergileyen Nobre, halkın da sevgisini kazandı.

45 yaşındaki Nobre, yalnızca Survivor'la değil hayat hikayesiyle de merak konusu.

Futbol kariyeri boyunca Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giyen Nobre'nin nasıl Türk vatandaşı olduğu özellikle araştırılıyor.

Aslen Brezilyalı olan başarılı futbolcu, 2004 yılında Türkiye'ye transfer olduktan sonra hikayesi başladı.

Nobre'nin Türk vatandaşlığına geçişi:

TFF'ye göre; Yabancı oyuncular futbolun önemli tartışma konularından birisidir.

Bazen sayıları, bazen kaliteleri, bazen de fiyatlarıyla otururlar tartışma masasının ortasına. Ama hepsi bir yana, ülkemize gelen yabancı oyuncuların bir kısmı, "bizden biri" oluverir.

O isimlerden biri de Nobre...

Türk futboluna uyum sağlayan Marcio Nobre, 2006 yılında vatandaşlığa kabul edilerek "Mert Nobre" adını aldı.

Brezilya asıllı santrfor, devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'ye gelir gelmez önemli işlere imza atarak kendini kısa sürede Türk futbolseverlere kanıtladı.

Başarılı geçen 2.5 sezonluk Fenerbahçe kariyerinin ardından, sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı, siyah-beyazlı takımda tam 5 sezon geçirdi.

Nobre, Mersin İdman Yurdu'nda bu sezon devre arasına kadar geçirdiği 1.5 sezonda ise 19'u ligde, 1'i kupada olmak üzere 20 gol kaydetti.

Nobre, aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra da ülkeden ayrılmadı.

Teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan eski futbolcu, Türk futboluyla bağlarını sürdürmeye devam etti.