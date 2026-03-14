Aziz Sancar'dan İlber Ortaylı paylaşımı

Türkiye'yi üzen ölüm...

Akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, 78 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Ortaylı, bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Diyabet ve böbrek rahatsızlığı bulunduğu bilinen Ortaylı'nın, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği açıklanmıştı.

Ortaylı'nın ölümünün ardından paylaşım yapan isimlerden birisi de Aziz Sancar oldu.

BİRLİKTE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İlber Ortaylı'yla olan fotoğrafını paylaştı.

Sancar, paylaştığı fotoğrafa duygusal bir not düştü ve şöyle dedi;

"TOPLANTI BOYUNCA ELİNİ TUTMUŞTUM"

"Tanıdığım en dürüst, Türkçü ve son derece mütevazı bir tarihçimizi kaybettik. Geçen yıl bir toplantıda yan yana oturmuş ve toplantı boyunca elini tutmuştum.

"ÇİN'İN BİLİMDE AMERİKA'YI GEÇTİĞİNİ BENDEN ÖĞRENMİŞTİ"

Bir TV programında da Çin’in bilimde Amerika’yı geçtiğini benden öğrendiğini söylemişti.

"NUR İÇİNDE YATSIN"

Allah’a şükür ki onu tanıma ve sohbet etme fırsatım oldu. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın."