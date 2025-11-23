Aziz Yıldırım, trafikte ters yönde gelen belediye aracına tepki gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, trafikte gergin anlar yaşadı.

İstanbul'da trafikte seyreden Aziz Yıldırım, belediyeye bağlı çöp kamyonunun yolu kapatması üzerine ilerleyemedi.

Aracından inen Yıldırım, belediye çalışanlarına sert tepki gösterdi.

"BÜTÜN İSTANBUL'U BURAYA YIĞARIM"

Araç sürücüsüyle tartışan Yıldırım, "Buraya gelmeyeceksin, geri gideceksin. Hadi geri git yoksa bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu ya, Bir de belediye aracı, terbiyesizler." dedi.

Yıldırım'ın sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri viral oldu.