Baba Servet Böcek'in cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı

12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı.

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti.

Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BABA DA KURTARILAMADI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Baba Servet Böcek'in cenazesi eşinin ve çocuklarının cenazelerinin defnedildiği aile kabristanında toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.