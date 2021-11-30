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    Bağcılar'da çatı uçtu, kaldırımdakiler ölümden döndü

    Şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı sokağa düştü. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kişi ile öğrenci ve aileleri şans eseri yara almadan kurtuldu.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:15
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    Bağcılar'da çatı uçtu, kaldırımdakiler ölümden döndü

    İstanbul'da etkili olan lodos, dün öğle saatlerinde Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısını uçurdu.

    ÖĞRENCİLERLE AİLELERİN ZOR ANLARI

    Bu sırada kaldırımdaki bir kişi ile yolda yürüyen öğrenciler ile aileleri, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çatıda tehlike oluşturan diğer parçaları aldı.

    Bağcılar'da çatı uçtu, kaldırımdakiler ölümden döndü VİDEO

    3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

    Yaşanan olayda 3 otomobilde hasar oluşurken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bağcılar da çatı uçtu, kaldırımdakiler ölümden döndü #1

    Bağcılar da çatı uçtu, kaldırımdakiler ölümden döndü #2

    Bağcılar da çatı uçtu, kaldırımdakiler ölümden döndü #3

    Bağcılar da çatı uçtu, kaldırımdakiler ölümden döndü #4

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