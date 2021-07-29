Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

‘SALDIRILARIN ARKASINDA Şİİ MİLİS GRUPLARI VAR’ İDDİASI

Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor.

Saldırıların arkasında, İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.