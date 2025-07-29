Bahar Feyzan: İzmir ve Bodrum'u yakında pislik götürecek

İzmir ile Muğla’nın turistik merkezi Bodrum’da yaşanan altyapı ve kirlilik sorunları nedeniyle bölge halkı adeta yaka silkti.

Özellikle neredeyse her gün çöp haberleriyle, su sıkıntılarıyla gündeme gelen İzmir'in ardından Bodrum da isale hatlarına yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Bu sorunların neredeyse tamamı belediye hizmetlerinde yaşanan yetersizlikler nedeniyle meydana gelirken Gazeteci Bahar Feyzan, belediyenin yükümlülükleri dahilinde gerçekleşen olumsuz olayları iktidara bağlayan bir değerlendirmede bulundu.

BAHAR FEYZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Feyzan, “Bodrum’da su yok. Bence Bodrum’u b*k götürecek yakında, zaten götürüyor da.” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında kalabalığın artmasıyla birlikte, özellikle sonradan inşaat yapılan bölgelerde ağustos ayında lağım kokusunun hissedildiğini belirten Feyzan, “Gerçekten söylüyorum, midem bulanıyordu.” dedi.

Deniz suyunun kirlendiğine de dikkat çeken Feyzan, denizanalarının yoğunluktan dolayı çoğaldığını ve kendisinin bile denizanaları tarafından ısırıldığını söyledi.

"YÖNETİLEMİYORUZ"

Bodrum’da altyapının yetersiz olduğunu vurgulayan Feyzan, bölgedeki pahalı tatil evlerine rağmen elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin sağlanamadığını dile getirdi.

Feyzan, “Bodrum’da böyle bir altyapı yok. Bu şartlarda nasıl ev yapılıyor anlamıyorum.” diye konuştu.

Ayrıca İzmir ve Bodrum’da son 15 gündür su kesintilerinin yaşandığını belirten Feyzan, bunun sebebinin bölgedeki su kaynaklarının yangınlarda kullanılmasının olmadığını belirtti.

Değindiği sıkıntıların belediye yönetimlerine bağlı olduğunu gözardı Feyzan, iktidarı hedef alarak ülkenin 'yönetilemediği' yorumunda bulundu.