Bahçelievler'de bir kişi depremde balkondan atlayarak yaralandı

İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
İKİNCİ DEPREM
Silivri'de gerçekleşen depremin ardından ikinci şiddetli bir deprem meydana geldi.
Depremin 6,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
PANİK YAŞANDI
Bu esnada panik yaşayanlarda oldu.
BALKONDAN ATLADI
Bahçelievler ilçesinde bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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