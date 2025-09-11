Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla'ya atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni atamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

37 İLDE DEĞİŞİKLİK

37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Atamalar arasında en dikkat çeken isimlerden biri, Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz oldu.

MUĞLA'YA ATANDI

Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Karadeniz, 15 Temmuz 2024'te Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelmişti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamalar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür ederek, yeni atananlara başarılar diledi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamemiz yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

İŞTE YAPILAN ATAMALARIN LİSTESİ