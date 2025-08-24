Abone ol: Google News

Bahçeli'nin minik hayranı Hilal, Devlet Dedesi’nin elini öptü

Ülkücü camianın ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Aydın’daki sembol isimlerinden önceki dönem MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan’ın kızı Hilal’in en büyük hayali olan isteği gerçekleştirildi. Minik Hilal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip, elini öptü.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 16:32
Aylardır 'Devlet Dede' diye hitap ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmek istediğini belirten 3,5 yaşındaki Hilal Pehlivan, Devlet Dedesi'ni ziyaret etti. 

Aydın’dan Ankara’ya götürülerek MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpen Hilal, Bozkurt Selamı verdi.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR 

Kızlarının en büyük isteğini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşayan Gizem-Burak Pehlivan çifti, kızlarının en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Devlet Bahçeli’ye teşekkür ettiler.

"KIZIMIZIN EN BÜYÜK ARZUSUYDU"

Ziyaretle ilgili paylaşım yapan Aydın Ülkü Ocakları eski başkanlarından ve geçtiğimiz dönem MHP MYK üyesi olan Burak Pehlivan, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket Ailemizin büyüğü, Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’i, kıymetli eşim Gizem Hanım ve minik kızçemiz Hilal ile birlikte makamında ziyaret etmenin onurunu yaşadık. Kızımız Hilal’in en büyük arzusu Liderimiz Devlet Dedesi’nin elini öpmekti. Kızımızla birlikte çok mutlu olduk. Allah, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye sağlık, sıhhat ve uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

