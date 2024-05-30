Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun sesini kopyalayan dolandırıcılar yakalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sesini yapay zekayla kopyalayıp birilerini aramaya kalkan dolandırıcılar, anında yakalandı. Bakan Uraloğlu, "Gerekli yaptırımları uyguladık" dedi.

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ensonhaber.com

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların da yöntemleri değişmeye başladı.

Ücretsiz kullanılan yapay zeka programlarıyla bile istediğiniz kişinin sesini kopyalayabiliyorsunuz.

Birçok kişinin sesini kopyalayarak dolandırıcılık numaralarında kullanmak isteyenler oluyor.

Anında yakalandılar

Dolandırıcılar, son denemesinde oldukça yanlış bir kişinin sesini kullandı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

İnternet üzerinden Bakan Uraloğlu'nun sesini yapay zeka ile kopyalayan dolandırıcılar, yaptıkları ilk aramanın ardından yakayı ele verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık.

Herkesin sesi kopyalanıyor

Yapay zeka ile insanların sesi oldukça kolay bir şekilde kopyalanabiliyor.

Zaman zaman sosyal medya hesaplarında bazı siyasi liderlerin sesleri kullanılarak istedikleri gibi açıklama yaptıranlar oluyor.