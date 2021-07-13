Bakan açıkladı! Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

Bakan açıkladı! Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatacak mı? Son durum...

Evde bakım maaşı alanlar, ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bakan Derya Yanık konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin ikramiyeleri yatmaya başladı.

Bunun üzerine evde bakım maaşı alanlar, bayramdan önce evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı?" Sorusuna cevap verdi.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini söyleyen Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektiklerini belirtti.

Bakan Yanık, “Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.” dedi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında temmuz ayında 893 milyon 100 bin lira ödeme yapılacağını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Evde bakım aylığı için bireyin yüzde 50 ve üzerinde engelli olması gerekiyor. Aranan şartlar içerisinde raporun içinde yer alan "ağır engelli" bölümüne "evet" cevabının verilmesi büyük önem taşıyor.

Bireyin engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı, yaşlı, hasta ve muhtaç olan kişilere değil, onların bakımını üstelenen yakınlarına veriliyor.

Başvuru, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılıyor. Evde bakım parası almak için aranan şartlar sağlanmadan, hasta bakım parası almanız mümkün değildir. Bu şartların tamamını sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar şöyle:

Engelli bakım maaşı alabilmek için öncelikle bir devlet hastanesinden engelli raporu almanız gerekmektedir

Bu raporunuz sonucunda, "Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Var, Belirgin Düzeyde Özel Gereksinim Var ve Özel Koşul Gereksinimi Var" ifadelerinden biri mutlaka geçmelidir

Hasta günlük hayatını devam ettirecek yeterliliğe sahip olmamalı

Zaruri ihtiyaçları olan yemek yeme, banyo yapmak ve yürümek gibi temel ihtiyaçlarını tek başına gideremiyor olmalıdır

Yukarıda ki şartları ve bazı özel şartları taşıyan kişiler evde bakım parası almaya hak kazanacaktır.

GEREKLİ EVRAKLAR

Bakıcı olacak kişinin kimlik fotokopisi

Heyetten alınmış ağır engelli raporu

Bakıcı olacak kişinin ve engellinin son 6 ayda çekilmiş 3 adet fotoğrafı

Bakıcı olacak kişinin eğitim durumunu gösteren belge

Bakıcı olacak kişinin vasi olduğuna dair mahkeme kararı