Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji üretimiyle ilgili bir sıkıntısının olmadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "2. Avrasya Kojenerasyon Konferansı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez, dünya genelinde son zamanlarda yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce doğalgaz ticareti yapılmayan kaynak ülkelerle görüşmeler yapıldığını aktaran Dönmez, "Doğalgaz depolarımız neredeyse dolmak üzere. Bu kışı sorun yaşamadan atlatmayı planlıyoruz." dedi.

"Yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlayabiliyoruz"

"Bugün kurulu gücümüzün yüzde 65,4'ü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklı. Elektrik üretimimizin de yaklaşık yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil"

"YEKA yarışmalarımızla bugüne kadar 5 bin 850 MW’lık bir kurulu gücü sisteme ekledik. Bu yıl yapacağımız yarışmalarla inşallah yıl sonuna kadar 7 bin 50 MW’a ulaşacağız.

Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil. Enerji verimliliği bugün dünyada artık birincil enerji kaynakları arasında değerlendiriliyor. Enerji verimliliği alanında uygulanabilecek en önemli teknolojilerden biri kojenerasyon sistemleri. Bu sistem sayesinde dağıtım ve iletim kayıplarımızı en aza indiriyoruz.

Enerji Verimliliği Eylem Planımızda kojenerasyon sistemlerini neredeyse bütün sektörlerimize yaygınlaştırmak için çeşitli eylemler belirledik. Bu eylemleri 2024-2030 yılları arasındaki hedeflerimiz arasına koyduk.

Bakan Dönmez: Elektrik üretimimizin yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlıyoruz VİDEO



"Yıllık 1 milyar dolarlık tasarruf potansiyelimiz olduğunu tespit ettik"

Bugüne kadar toplam 210 tesisimiz verim belgesi almaya hak kazandı. Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi düzenlediğimiz tesislerin devreye alınmasıyla yıllık 3 milyon megavatsaatlik birincil enerji tasarrufu elde etmeyi planlıyoruz.

Kojenerasyon sistemlerinin doğalgaz tarafında kullanılmasıyla oluşacak tasarruf değerine baktığımızda yıllık 1 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyelimiz olduğunu tespit ettik. Bunun için de toplamda 3,5 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz." şeklinde konuştu.