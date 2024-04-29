Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi: Masada hangi konular var? Bu hafta bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde masada hem iç hem de dış politika olacak. Yeni anayasa çalışmaları, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler görüşmede en önemli maddeler olacak.

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Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi ilk sırada...

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya geldi.

Kısa bir sohbet gerçekleştiren iki isim, yapılacak bir sonraki görüşme için randevulaştı.

Erdoğan-Özel görüşmesinin günü henüz netleşmezken ikilinin, bu hafta içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Yeni anayasa çalışmaları üzerinde durulacak

Merakla beklenen görüşmede ise konular netleşmeye başladı.

Görüşmede bu maddelerden ilk olarak yeni anayasa çalışmaları üzerinde durulacak.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek “Buna ayak uydurmak için de Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup, yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım.” demişti.

Özel'in çantasında neler var?

Özgür Özel'in ise anayasa dışında belediyelerin borçları, ekonomik gelişmeler ve emekli aylıkları, öğretmenler atamaları, mülakatın kaldırılması, AİHM kararları ve dış politikayla ilgili gelişmeleri de içeren geniş bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu görüşmeyi eleştirdi: Özel'den cevap gecikmedi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." sözleriyle eleştirmişti.

Eski CHP Liderinin sözleri gündem olurken Özel'den, Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Özel, Denizli'de yaptığı konuşmada ise "Müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık." dedi.