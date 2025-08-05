Bakan Fidan'a yönelik 'diploma' iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üniversite diplomasıyla ilgili son dönemde yeniden gündeme gelen iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

"KAMUOYUNU KASITLI OLARAK YANILTMA ÇABASI"

Açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce resmi makamlar tarafından yanıtlandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımıza yönelik son yıllarda FETÖ ve benzeri yapılar tarafından yürütülen sistematik yıpratma kampanyalarının bir parçası olarak, daha önce defalarca çürütülmüş asılsız iddiaların yeniden gündeme taşındığı görülmektedir. Bu iddialara hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Yükseköğretim Kurulu belgeleriyle açıklık getirmiştir. Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve denklik belgeleri, 15 Mayıs 2025’te İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kamuoyuna sunulmuştur. Ayrıca, TBMM’de konuyla ilgili yöneltilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025’te Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla YÖK tarafından yanıtlanmıştır. Son günlerde bu iddiaların tekrar dolaşıma sokulması, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma çabasından ibarettir. Bu doğrultuda, gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.