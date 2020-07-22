Bakan Gül: Pınar'ın katili, hak ettiği cezayı alacak

Abdulhamit Gül, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

Muğla'da Cemal Mert Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Talihsiz genç kızın öldürülmesine tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayın takipçisi olduğunu belirttiği açıklamalarının ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK"

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur." dedi.