Bakan İbrahim Yumaklı tarım bitti iddialarına Ensonhaber'de cevap verdi

İBRAHİM YUMAKLI'NIN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı, gündeme ilişkin önemli başlıkları özel konuklarıyla birlikte ele almaya devam ediyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen Son Durum programının bu haftaki konuğu ise, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, Çağlar Cilara'nın sorularına da cevap verdi.

Kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen Türkiye'de tarım bitti mi sorusuna Bakan Yumaklı, verdiği rakamlar ve örneklerle bu iddiayı yalanlayarak şu ifadeleri kullandı;

"ÜRETİCİYE SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Bizim sofralarımıza gelecek olan gıdayı her türlü zorluğa rağmen yazın sıcağında kışın soğuğunda zirai donda kuralıkta bunların hiçbirisini dinelemeden üretimine devam etmiş insanımıza saygısızlık olarak görüyorum böyle genellemeleri. Bir kere her şeyden önce bu üreticilere bizim minnet duymamız gerekir. Ben hep aynı örneği veriyorum; şimdi ben bu stüdyoya besi çiftliğinden gelmiş olsaydım burada benim herkes nereden geldiğimi tahmin ederdi. Dolayısıyla bu bir tercih konusu. Tercih eden insanlara da saygı göstermek gerekir.

"NEYE GÖRE BİTTİ"

Bitti ne demek ne ye göre bitti! Kızıyorlar ama bu rakamlarda bizim rakamlarımız değil bu arada; Dünya Bankası'nın rakamları... Biz tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz, dünyada da 7. sıradayız. Bu sene bahsettiğim sebeplerden dolayı tarımsal hasılada düşüşler yaşanacak ama biz gene de bu dünyada en büyük tarımsal ekonomilerin içinde olmaya devam edeceğiz. O zaman neden bu sürekli dile getiriliyor? Dünyadaki bütün ülkelerin yaşadığı sorunları biz de yaşıyoruz. Örneğin üreticilerin yaşlarının üst rakamlara gelmesi; Avrupa'da 57 bizde de 57 Amerika'da ise 58. Peki bunun bizim tarafımızdaki konusu ne; artık genç kardeşlerimiz teknolojinin nimetlerinden yararlanarak Türkiye'nin gıda arzı için ilgi göstermeye başladılar. Bu bir temenni değil tespittir.

"TARIM BİTTİ DEMEK DOĞRU DEĞİL"