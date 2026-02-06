Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilimizi daha güçlü şehirler olarak yeniden inşa ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için Erzurumluoğlu Camisi’nde düzenlenen anma programına katıldı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, depremin tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini söyledi.

"ASRIN FELAKETİ, MİLLETÇE HEPİMİZİ SARSTI"

Depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Kurum, yaşanan büyük acıların hâlâ ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti. Afetin 11 ilde yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkilediğini belirten Kurum, “O günler çok zordu. Binlerce canımızı kaybettik, milletçe çok büyük bir sınavdan geçtik.” dedi.

"455 BİN KONUTUN TAMAMINI HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"

Devlet ve milletin omuz omuza vererek büyük bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Kurum, bugüne kadar önemli bir mesafe alındığını belirterek şunları söyledi:

Asla ümitsizliğe kapılmadık. Hamdolsun bugün 455 bin hak sahibi vatandaşımızın tamamının kurasını çektik ve konutlarını teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 11 ilimizi ayağa kaldırmak, istihdamı ve üretimi artırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

"ŞEHİRLERİMİZ, DEPREM ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ"

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların hatırasına yakışır şehirler inşa etmek istediklerini dile getiren Kurum, “Şehitlerimizi geri getiremeyiz ama onların bize emaneti olan bu şehirleri eskisinden daha güzel, daha güvenli ve daha güçlü hale getirmek zorundayız.” diye konuştu.

BAŞSAĞLIĞI VE BİRLİK VURGUSU

Ortaya konulan mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu ifade eden Kurum, anma programında deprem şehitleri için dualar edildiğini belirterek, başta depremzedeler olmak üzere tüm Türk milletine bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu.