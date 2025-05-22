Bakan Kurum talimatı verdi: Bursa’da müsilaj denetimi başlatıldı

AA & Ensonhaber

Marmara Denizi'nde yeniden baş gösteren müsilaj tehlikesi ve Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ile İznik Gölü’ndeki kirlilik tartışmaları üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgeye giderek havadan incelemelerde bulundu. Bu incelemelerin ardından Bursa’da geniş çaplı bir çevresel denetim süreci başlatıldı.

376 SANAYİ VE 91 ATIK SU ARTIMA TESİSİ MERCEK ALTINDA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, merkez teşkilattan 35 denetim personelinin kente sevk edildiği, bunlara 2’si Mobil Su ve Atıksu Analiz Aracı olmak üzere 8 çevre laboratuvarının da eşlik ettiği belirtildi. Denetim kapsamında Bursa genelindeki 376 sanayi kuruluşu ve 91 atıksu arıtma tesisi mercek altına alındı. Bu tesislerden 55’i, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası içerisinde yer alıyor.

EMİSYON DEĞERLERİ ÖLÇÜLDÜ, SU ÖRNEKLERİ ALINDI

Sanayi kuruluşlarının baca gazı emisyon değerleri yerinde ölçülürken, arıtma tesislerinin çıkış noktalarından su örnekleri alındı. Denetimlerin amacı, hem mevcut kirletici unsurları tespit etmek hem de müsilajın tekrar yayılmasını önlemek olarak açıklandı.

MARMARAYA KIYISI OLAN İLLERDE DENETİM

Ocak ayından bu yana Marmara’ya kıyısı olan 7 ilde yürütülen çevre denetimlerine de değinilen açıklamada, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da toplam 447 atıksu tesisi kontrol edildiği bildirildi. Alınan 360 örnekten 62’sinde yasal sınırların aşıldığı, 11 belediye ve işletmenin ise arıtma yapmadan doğrudan deşarj yaptığı tespit edildi.

MARMARA'NIN KORUNMASI İÇİN 22 MADDELİK EYLEM PLANI

Bakan Kurum’un, geçtiğimiz hafta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu’nda yaptığı konuşmaya da yer verildi. Kurum, Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik 22 maddelik eylem planına bağlı kalınmasının ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin acilen devreye alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.