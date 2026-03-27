Bakan Murat Kurum: İklim krizi gerçeğin ta kendisidir

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinlikleri çerçevesinde New York’ta.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, Bakan Kurum’un programını takip ediyor.

BM Türkevi binasında Amerikalı iş insanı ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı ve Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“İKLİM KRİZİ GERÇEĞİN TA KENDİSİDİR”

“İklim krizi bir ihtimal değildir. Bir uyarı değildir. Bir senaryo hiç değildir. İklim krizi, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir.” diyen Bakan Murat Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bilim bize açıkça şunu söylüyor: Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece sınırına hızla yaklaşıyor. Aşırı hava olaylarının sıklığı son 50 yılda artarak katlanmış durumda. Her yıl milyarlarca ton atık üretiyoruz. Bunun önemli bir kısmını da doğaya kontrolsüz şekilde bırakıyoruz.

ARTIK MESELE SADECE ÇEVRE DEĞİLDİR

Artık mesele sadece çevre değildir. Mesele; ekonomi, gıda güvenliği, su güvenliği ve toplumların istikrarıdır. Bunu bir çevre krizi değil, bir sistem krizi olarak değerlendiriyoruz.”

YENİDEN İNŞA BAŞARISINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasında Türkiye’nin deprem sonrası yeniden inşa başarısına dikkat çeken Bakan Kurum, COP31 sürecinde de benzer bir gayretin ortaya konması gerektiğini ifade etti:

“Bakın biz 2023'te Asrın Felaketi’ni yaşadık. Bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimiz etkilendi. 53 binden fazla canımızı, kardeşimizi kaybettik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya örnek olacak sürdürülebilir bir bakış açısıyla; o gün 6 Şubat sabahı tuttuğumuz depremzede kardeşimizin elini bırakmadan, 2 yılda 500 bin konutu Sıfır Atık yaklaşımıyla inşa ettik ve milletimizin hizmetine sunduk. İsterseniz oluyor. Gayret ederseniz, mücadele ederseniz hepsi oluyor.

Burada önemli olan samimiyet ve bu samimiyetle birlikte aksiyon almak, icra ve eser üretmek. İşte biz de bu zirvede bunu yapacağız, bunu yapmak istiyoruz.

SONUÇ ODAKLI BİR SÜREÇ..

Finansı konuşacağız ama somut yatırım mekanizmalarıyla konuşacağız. Politikalar konuşulacak ama uygulama takvimleriyle..

Yani ‘ben bunu yaparım, ederim’ ama ne zaman? Ne zaman gerçekleştireceğiz? Artık dünya bizden yeni bir karar beklemiyor, 80'in üzerinde karar var. Evet biz bugüne kadar alınmış bütün kararları dikkate alacağız. Ancak bu gidişatı, hani o 1,5 derece hedefini yakalayacak aksiyonu almak durumundayız.”

Bakan Murat Kurum, konuşmasında oldukça kararlıydı.

Zirvenin klasik bir zirve olmayacağını artık sonuç alınması gerektiğinin altını çiziyordu.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum’a bu kararlılığını sorduk.

"KARAKTER OLARAK ÖYLEYİM.."

Murat Kurum’un cevabı oldukça netti:

Ben karakter olarak öyleyim; netice alan.. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öyle öğrendik. Hep eserler yapıyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Milletinize bir şeyler söylüyorsanız, bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buradaki duruşumuz, tavrımız bu yönde olacak. Aldığımız kararları uygulamaya geçiren, aksiyon alan, netice alan bir COP Başkanlığı yürütmek istiyoruz.

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI AĞIRBAŞ’IN KONUŞMASI

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş da toplantıda bir konuşma yaptı.

Ağırbaş, “Ben bir genç olarak şunu ifade ediyorum; COP31 gelmiş geçmiş en fazla katılımın olduğu, en fazla farklı sesin bir arada olduğu COP süreci olacak. Biz COP Başkanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde yeni bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Toplumların bütün kesimlerini, bütün dezavantajlı grupları sürecin içine dahil ederek dünyadaki herkesin temsil edildiği bir COP sürecini yönetmek istiyoruz. Geldiğim şehirde üç farklı imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir.

Farklı dini inanç gruplarından, farklı etnik kökenlerden insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir şehir ve biz bu mozaiği COP31 sürecinde de dünyaya göstermek istiyoruz.” dedi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞME

Bakan Murat Kurum, bu programın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmede gerçekleştirdi.

Görüşmede COP31 sürecini ele alındı.

MURAT KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Kurum daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda BM'ye Üye Devletlerin Temsilcileri ile COP31 Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Burada önemli açıklamalar yapan Bakan Kurum, "Sürece güçlü bir tecrübe ve net bir vizyonla hazırlanıyoruz" dedi.