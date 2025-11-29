Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir

Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde patlamalar yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar hakkında açıklama yaptı.

BAKAN URALOĞLU: DIŞ MÜDAHALEDEN İLK AKLA GELENLER MAYIN, FÜZE, BİR DENİZ ARACI YA DA DRONE OLABİLİR

İki tanker ile ilgili son gelişmeleri anlatan Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

“İlk gemi ile ilgili mayına çarpmış olabileceği şeklindeki bir ihbar çağrı merkezlerimize düştü. Sonra ikinci gemide bir patlama olduğuna dair bir ihbar aldık. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin olay yerine ivedilikle sevk edildi. Arkadaşlarımız gemiye ulaştı, KAIROS'ta 25 personeli sağ salimen kurtarıp karaya çıkardılar. Herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığı bilgisini aldık. Üç tane botumuz devam eden yangına müdahaleleri sürdürüyor. Hafif patlamalar olduğu bildiriliyor. Diğer gemide patlamaların olduğunu bunların da dış müdahale ile olduğunu belirtiyor arkadaşlarımız. Dış müdahaleden ilk akla gelenler mayın, füze, bir deniz aracı ya da drone olabilir. Bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz. Dışişleri Bakanlığımıza iletiyoruz bilgileri. Onlar değerlendirmeleri yapıyorlar. İkinci gemiye de sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Oradaki 20 personelin can güvenliği konusunda bir problemin olmadığını ve gemide bir yangın olmadığı bilgisine sahibiz. İki gemi de boş ve herhangi bir kirlilik söz konusu değil. Ancak her iki gemiyi de takip ediyoruz.”