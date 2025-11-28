Kocaeli açıklarında bir tankerde patlama yaşandı: 25 personel için ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre Karadeniz açıklarında bir patlama yaşandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı aldı.

PATLAMA YAŞANDIĞI BELİRTİLDİ

İstanbul Boğazı girişine yakın bir mevkide, Karadeniz açıklarında seyretmekte olan petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Bölgeye ekipler sevk edildi.

MAYINA ÇARPTI İDDİASI

Reuter Haber Ajansı, geminin mayına çarptığını öne sürdü.

Öte yandan 25 personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'de yaşanan patlamaya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir.



Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve Ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır.



Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur.