İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyardı: Risk yüksek

Türkiye, sıcak hava dalgası etkisinde...

Ülkemiz, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren 6-12 derece yükselecek.

BAKAN YUMAKLI UYARILARDA BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla artan hava sıcaklıklarına ve yükselen orman yangını riskine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artmasının beklendiğini belirten Yumaklı, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması nedeniyle orman yangını tehlikesinin en üst seviyeye ulaştığını ifade etti.

"YANGIN ÇIKARMAK, VATANA KURŞUN SIKMAKTAN FARKSIZ"

“Orman yangını çıkarmak, vatana kurşun sıkmaktan farksızdır” sözünü bir kez daha hatırlatan Bakan Yumaklı, tarihin en donanımlı hava ve kara gücüyle, fedakar orman işçileriyle birlikte "Yeşil Vatan"ı koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

VATANDAŞA ÇAĞRI: "EN KÜÇÜK BİR KIVILCIM, FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR"

Yumaklı, ormanları koruma mücadelesinin başarıya ulaşabilmesi için vatandaşların duyarlılığının hayati önem taşıdığını belirterek şu çağrılarda bulundu: