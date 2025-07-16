Bakan Yumaklı: Yangınla mücadele, siyasete alet edilmemeli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde süren orman yangınına ilişkin incelemelerde bulundu. Vali Recep Soytürk’ten bilgi alan ve yangın bölgesini havadan denetleyen Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin yangının yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

1320 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD koordinasyonunda Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinden 1320 vatandaşın tahliye edildiğini belirten Bakan Yumaklı, tehlikenin geçmesi üzerine bazılarının evlerine döndüğünü ancak durumdan emin olunmadan kimsenin geri dönmesini istemediklerini söyledi. Tahliye edilenlerin barınma ihtiyaçları Valilik ve AFAD tarafından karşılanıyor.

RÜZGAR, YANGINLA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yumaklı, kontrol altına alınmak üzereyken rüzgarın yön değiştirerek çalışmaları sekteye uğrattığını, alevlerin bazı ekiplere kadar ulaştığını ancak ciddi bir yaralanma yaşanmadığını aktardı. Üç personelin dumandan etkilendiğini, birinin durumunun diğerlerine göre daha ağır olmasına rağmen genel durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca 19 vatandaşın da çeşitli şikayetlerle tedavi gördüğünü ve hayati tehlikenin bulunmadığını söyledi.

STRATEJİK ALANLARDA RİSK YOK

Yangının stratejik ya da enerji tesislerine ulaşmadığını vurgulayan Yumaklı, yangına 15 uçak, 19 helikopter, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelin müdahale ettiğini bildirdi. Söndürme çalışmalarının belirli bir plan çerçevesinde yürütüldüğünü, bu sürecin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini vurguladı:

"Genç kardeşlerim o alevlerle mücadele ediyor, bu emekler üzerinden siyaset yapılmasını kınıyorum."

YANGININ SEYRİ OLUMLU YÖNDE

Yumaklı, yerleşim yerlerinde yangının şiddetinin düştüğünü, özellikle doğu yönünde etkili müdahaleler sonucu ilerlemenin durdurulduğunu belirtti. Rüzgarın hızının düşmesi ve gece nem oranının artmasıyla sonuçların daha da iyi olacağını dile getirdi. Saat 21.00 sonrası rüzgarın 10-20 km/sa seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

YIL BAŞINDAN BERİ 2 BİN 500 YANGINA MÜDAHALE

Ocak ayından bu yana yaklaşık 3 bin 500 yangının söndürüldüğünü belirten Yumaklı, günlük ortalama 60-70 yangına müdahale ettiklerini ifade etti.

DİĞER İLLERDEKİ YANGINLAR

Yumaklı, İstanbul Sultangazi Kent Ormanı, Bolu Göynük ve Muğla Yatağan’daki yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Balıkesir Altıeylül Kirazköy’de çıkan yangına ise 6 helikopter ve kara ekipleriyle hızlıca müdahale edildiğini ve gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmelerini isteyen Yumaklı, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Açıklamanın ardından Bakan, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı'nda yetkililerle bir değerlendirme toplantısı yaptı.