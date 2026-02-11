Bakanların yemin töreni öncesi Meclis'te yumruklu kavga çıktı Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

Kavganın başrollerinde CHP'li Mahmut Tanal ve AK Partili Osman Gökçek yer aldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kabine'de önemli bir değişim yaşandı. Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Düzenlenen tören ile görevlerini devralan bakanlar, yemin etmek için TBMM'ye geldi. TÖREN ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu tartışma çıktı. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU Çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken vekillerin birbirini darbettiği görüldü. Kavganın başrolünde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yer aldı. BURNU KANADI Öte yandan paylaşılan fotoğraflarda, Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü. Gündem Haberleri Mustafa Destici: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde maalesef geç kaldık

