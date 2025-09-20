Bakanlık yasakladı: Boğulma riski taşıyan bu oyuncaklar raflardan kalkıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından Ekim 2024 tarihinden bu yana artırılan denetimler kapsamında sağlığı tehdit eden ürünler bir bir ifşalanmaya devam ediyor.

Bakanlığı ait Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde sağlığı tehdit eden ürünler yayınlanmaya devam ederken son olarak yapılan denetimler sonucunda bir oyuncak daha boğulma riski taşıması nedeniyle piyasadan çekiliyor.

Yapılan duyuru kapsamında, 2 farklı firmaya ait oyuncaklar çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle piyasadan çekildi.

BU OYUNCAKLARA DİKKAT

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayınlanan duyuru kapsamında “Letra” markasına ait “Mavi Bebek Pelüş Anahtarlık” adlı ürünü yapılan mekanik testler sonucunda 3 yaş altındaki çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu oyuncak hakkında “Mekanik Testler Sonucunda Oluşan Parçalar Küçük Parça Silindirine Sığdığından, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yutma Sonucu Boğulma Riski Oluşturmaktadır. -Oyuncak Muhtevasında Yer Alan Plastik Kısımdaki Dbp Ve Dehp (Fitalat) İçeriğinin Limit Değerlerden Yüksek Olduğu Tespit Edildiğinden Kanserojen Riskler Oluşturmaktadır.” ifadeleri kullandı.

İzmir merkezli bir firma tarafından üretilen “Baykuş Figürlü Oyuncak Anahtarlık” ürünü de çocuk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle satışı yasaklanan oyuncaklar arasına eklendi.

Bakanlık söz konusu oyuncak hakkında yaptığı duyuruda, “Oyuncağın Kafasındaki Zincirler Küçük Parça Oluşturdu, Ve Çıkıntı Yapmaktadır, Dolgulu Oyuncağın Dikiş Kısmı 60 N'da Açılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.