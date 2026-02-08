Rize Valisi, Trump'ı eleştirip gündem olan Ardeşenli esnaf ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, başkent Karakas'a düzenlenen saldırı sonrası, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonması ile sonuçlandı.

Müdahaleye dünya ve Türkiye'den birçok tepki gelirken Rize de bu konuda geri kalmadı.

Ardeşenli esnaf Derhan Görmüş, yaşananları kendi tarzı ile yorumlayarak gündemde kendine yer buldu.

"GELSEN ARDEŞEN'E KAYMAKAMIN AYAKKABISINI ALAMAZSIN"

Televizyonda helikopterli operasyon görüntülerini izleyen Görmüş, "Bu nasıl oluyor?" diye sorarak şunları kaydetti:

Bu nasıl oluyor ağabey? 3 tane helikopterle, git oraya, Venezuela’ya; Devlet Başkanı’nı al. 50 tane helikopterle gelsen şu Ardeşen’e kaymakamın ayakkabısını alamazsın.



Bu nasıl devlet? Bu nasıl oluyor ağabey? Bu millet uyuyor muydu? Gecenin 2’si. Helikopterler yüksek sesle geziyor. ‘Ne oluyor’ diye bakmadılar mı?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görmüş, ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu ve ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu video ile kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

Birçok platformda paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

RİZE VALİSİ'NDEN ZİYARET

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ülke gündemine gelen Ardeşenli esnaf Derhan Görmüş ile bir araya geldi.

İkili dükkanın önünde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

AYAKKABI HEDİYE EDİLECEK

Esnafa ayakkabı hediye edeceğini söyleyen Vali Baydaş, milli şuur vurgusu yaparak Görmüş'e teşekkürlerini iletti.

Görmüş ise "Ne mutlu diyene" diyerek valiye teşekkürlerini iletti.