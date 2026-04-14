Kemal Kılıçdaroğlu’na Cindoruk’un cenazesinde vatandaşlardan yoğun ilgi

Siyaset dünyasını bir araya getiren cenaze töreni...

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve 25 Aralık 2025’ten bu yana hastanede bulunan Hüsamettin Cindoruk, cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde de bulunmuş olan Cindoruk için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Cindoruk, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SİYASİLERDEN BİRÇOK İSİM KATILDI

Cenazeye siyaset dünyasından çok sayıda isim katılırken eski ve yeni CHP kadrolarının aynı ortamda bulunması dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve birçok siyasi isim törende hazır bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in aynı alanda bulunması ise törendeki en dikkat çeken anlardan biri oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Cenazede bazı CHP’li isimlerin Kılıçdaroğlu ile selamlaşması ve yoğun ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı.

Özellikle törenin yapıldığı alanda ve dışarda bekleyen vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi gösterisi ve ilgide bulundu.

O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

CİNDORUK'UN KILIÇDAROĞLU İLE ARASI İYİYDİ

Hüsamettin Cindoruk'u geçtiğimiz yıllarda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti.

CHP'ye akıl hocalığı yapan Cindoruk, o dönem Kılıçdaroğlu ile olan görüşmeye dair, "Türkiye'de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor." demişti.