Balıkçılardan 'Patlatılan insansız deniz araçları hamsiyi kaçırttı' iddiası

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın etkileri, Karadeniz'de balıkçılığı da olumsuz etkilemeye başladı.

30 Eylül'de Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen Ukrayna menşeili insansız deniz aracı, Yoroz Limanı'na getirilerek askeri personel tarafından açıkta kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

7 Ekim tarihinde de Hopa ve Trabzon açıklarında bulunan aynı tip insansız deniz araçları, yine askeri uzmanlar tarafından patlatılarak imha edildi.

HAMSİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Trabzonlu balıkçılar, patlamaların bölgede hamsi avını olumsuz etkilediğini iddia ettiler.

Patlamalardan önce hamsinin bol olarak avlandığını ve kilosunun 75-100 TL arasında satıldığını belirten balıkçılar, patlamanın ardından hamsi avının azalması ile fiyatın 200-250 TL kadar çıktığını ifade etti.

"TEKNELER HAMSİYİ BULAMIYOR"

Balıkçı Adem Kaygusuz, patlamanın ardından hamsinin avının kesildiğini iddia ederek, "Hamsiyi şu an 200 TL'ye satıyoruz. 3-4 gün önce ise fiyatı 75-100 TL arasındaydı. Bu sezon ilk kez böyle bir azalma yaşanıyor. 2-3 gün önce denizde insansız deniz aracına yönelik patlamadan sonra hamsi neredeyse kesildi. O günden bu yana hamsi pek çıkmadı. Yine de umudumuz var; denizde iri ve güzel hamsiler mevcut. Özellikle Akçaabat-Söğütlü açıklarında yapılan patlamadan sonra hamsi ciddi şekilde azaldı. Tekneler denizde dolaşıyor ama hamsiyi bulamıyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Fakat bu ayın 20'sinden sonra hamsiden umutluyuz." dedi.

"FİYATLAR YÜKSELDİ"

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış ise hamsinin avının azalmasının patlamanın etkisine bağlı olabileceğini kaydederek şunları kaydetti:

Hamsi son 2-3 gündür az çıkmaya başladı. 3 gün önce kilosu 100-150 TL arasındaydı, şu anda ise 200-300 TL arasında değişiyor. Bu durumun nedeni hem hava şartları hem de denizdeki patlamaların etkisi olabilir. Şu sıralar biraz çingene palamudu çıkıyor ama o da çok az. Şu anki fiyatlar; hamsi 250 TL, mezgit 250 TL, istavrit 100 TL. Özellikle istavrit bu aralar bol çıkmaya başladı. Levrek ve çupranın da fiyatı arttı, çünkü balık azaldı. Çupra 500 TL, somon ise 300 TL'ye yükseldi.

"HAMSİNİN ERKEN AVLANMASI DENİZ DENGESİNİ BOZUYOR"

Balıkçı esnafından Mehmet Can Örseloğlu, "Normal şartlarda bu aylarda hamsi olmazdı. Sezon genellikle palamut ve istavritle başlar, ekim ayının 15-20'sine doğru hamsiye geçiş yapılırdı. Ancak bu yıl palamut olmadığından direkt hamsiye geçildi. Hamside de bir süreklilik yok. Hamsinin erken avlanması deniz dengesini bozuyor. Son günlerde denizde bombalar patlıyor. Bunun etkisi var mı bilmiyoruz ama olabilir." şeklinde konuştu.