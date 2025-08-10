Abone ol: Google News

Balıkesir depreminde 1 can kaybı

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yıkılan binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu..

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 23:17 Güncelleme:

6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, Balıkesir'den acı haber geldi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesinde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 CAN KAYBI

Acı haberi Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın duyurdu.

Akın şu ifadeleri kullandı:

Bir can kaybı var. Bir büyüğümüz hayatını kaybetti.

4 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Enkazdan daha önce 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralanan 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin olmadığını duyurdu.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem

