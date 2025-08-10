Balıkesir depreminde 1 can kaybı

6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, Balıkesir'den acı haber geldi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesinde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 CAN KAYBI

Acı haberi Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın duyurdu.

Akın şu ifadeleri kullandı:

Bir can kaybı var. Bir büyüğümüz hayatını kaybetti.