Balıkesir'de ardı ardına iki deprem meydana geldi

Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirken 1 saat 7 dakika sonra 4.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

15.08.2025 13:00
Balıkesir'i Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor.

10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı depremler etkisini sürdürüyor.

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 12.06'da, Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

10.19 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

1 SAAT SONRA İKİNCİ DEPREM GELDİ

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, 4.0 büyüklüğündeki depremden 1 saat 7 dakika sonra gerçekleşti. 

