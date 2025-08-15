Balıkesir'de ardı ardına iki deprem meydana geldi

Balıkesir'i Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor.
10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı depremler etkisini sürdürüyor.
4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 12.06'da, Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.
10.19 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
1 SAAT SONRA İKİNCİ DEPREM GELDİ
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, 4.0 büyüklüğündeki depremden 1 saat 7 dakika sonra gerçekleşti.