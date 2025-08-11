Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan 3 katlı binadan karot örneği alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi akşam saatlerinde sarsıldı.

Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan depremde, 1 kişi hayatını kaybederken 16 binanın da yıkıldığı açıklandı.

YIKILAN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında inceleme yaptı.

Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı.

4 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Yıkılan binada enkazda kalan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.